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Антоний Якимович

Из справочника
Исповедная Роспись Великопустынского погоста Псковской губернии за 1863 год
ФИО
Антоний Якимович
Пол
муж
Возраст (лет)
6
Год рождения вычисленный
1857
Родственная связь
сын [1]
Номер семьи
228
Номер в семье
7
Сословие
крестьянин государственных имуществ
Место приписки
д. Куритково, Псковский у., Псковская губ.
Дата переписи
1863
Губерния
Псковская
Уезд
Псковский
Место
д. Великие Пустыни
Место события
д. Великие Пустыни, Псковский у., Псковская губ.
Был у исповеди или отсутствовал
нет
Архивный код
ГАПО (Псков): ф.39, оп.1, д.3975, лист: 550
Полная запись переписи
Наименование переписи: Исповедная роспись Великопустынского погоста Псковской губернии за 1863 год
Номер семьи: 228
01 | Яким Матвеевич: 57 лет | крестьянин государственных имуществ - глава |
02 | Феврония Леоновна: 49 лет | крестьянин государственных имуществ - жена [1] |
03 | Иван Якимович: 32 года | крестьянин государственных имуществ - сын [1] |
04 | Федосий Якимович: 18 лет | крестьянин государственных имуществ - сын [1] |
05 | Акулина Якимовна: 15 лет | крестьянин государственных имуществ - дочь [1] |
06 | Иван (2) Якимович: 11 лет | крестьянин государственных имуществ - сын [1] |
07 | Антоний Якимович: 6 лет | крестьянин государственных имуществ - сын [1] |
08 | Феодосия Якимовна: 19 лет | крестьянин государственных имуществ - дочь [1] |
09 | Яков Якимович: 3 года | крестьянин государственных имуществ - сын [1] |
10 | Федул Якимович: 2 года | крестьянин государственных имуществ - сын [1] |
11 | Анна Фоминична: 29 лет | крестьянин государственных имуществ - жена [3] |
12 | Яков Иванович: 3 года | крестьянин государственных имуществ - сын [3] |
13 | Анна Ивановна: 1 год | крестьянин государственных имуществ - дочь [3] |
14 | Параскева Федоровна: 32 года | крестьянин государственных имуществ - родственница [1] |
15 | Лазарь Богданович: 20 лет | крестьянин государственных имуществ - сын [14] |
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Источник
Индексация данных проведена Наталией Цветковой

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