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Акулина Ивановна

Из справочника
Исповедная Роспись Великопустынского погоста Псковской губернии за 1863 год
ФИО
Акулина Ивановна
Пол
жен
Возраст (лет)
24
Год рождения вычисленный
1839
Родственная связь
жена [1]
Номер семьи
226
Номер в семье
2
Сословие
крестьянин государственных имуществ
Место приписки
д. Моньшино, Псковский у., Псковская губ.
Дата переписи
1863
Губерния
Псковская
Уезд
Псковский
Место
д. Великие Пустыни
Место события
д. Великие Пустыни, Псковский у., Псковская губ.
Был у исповеди или отсутствовал
была
Архивный код
ГАПО (Псков): ф.39, оп.1, д.3975, лист: 550
Полная запись переписи
Наименование переписи: Исповедная роспись Великопустынского погоста Псковской губернии за 1863 год
Номер семьи: 226
01 | Михаил Богданович: 27 лет | крестьянин государственных имуществ - глава |
02 | Акулина Ивановна: 24 года | крестьянин государственных имуществ - жена [1] |
03 | Параскева Михайловна: 0 лет, 2 месяца | крестьянин государственных имуществ - дочь [1] |
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Источник
Индексация данных проведена Наталией Цветковой

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