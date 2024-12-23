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Матвей Богданович

Из справочника
Исповедная Роспись Великопустынского погоста Псковской губернии за 1863 год
ФИО
Матвей Богданович
Пол
муж
Возраст (лет)
3
Год рождения вычисленный
1860
Родственная связь
сын [2]
Номер семьи
225
Номер в семье
4
Сословие
крестьянин государственных имуществ
Место приписки
д. Моньшино, Псковский у., Псковская губ.
Дата переписи
1863
Губерния
Псковская
Уезд
Псковский
Место
д. Великие Пустыни
Место события
д. Великие Пустыни, Псковский у., Псковская губ.
Был у исповеди или отсутствовал
нет
Архивный код
ГАПО (Псков): ф.39, оп.1, д.3975, лист: 549об
Полная запись переписи
Наименование переписи: Исповедная роспись Великопустынского погоста Псковской губернии за 1863 год
Номер семьи: 225
01 | Иван Богданович: 28 лет | крестьянин государственных имуществ - глава |
02 | Анна Михайловна: 32 года | крестьянин государственных имуществ - жена [1] |
03 | Феодосия Богдановна: 7 лет | крестьянин государственных имуществ - дочь [2] |
04 | Матвей Богданович: 3 года | крестьянин государственных имуществ - сын [2] |
05 | Устиния Богдановна: 5 лет | крестьянин государственных имуществ - дочь [2] |
06 | Агафия Кирилловна: 35 лет | крестьянин государственных имуществ - |
Примечание: незаконнорожденный
Дополнительная информация в записи
незаконнорожденный
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Источник
Индексация данных проведена Наталией Цветковой

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