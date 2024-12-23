Екатерина Андреевна
Из справочника
Исповедная Роспись Великопустынского погоста Псковской губернии за 1863 год
- ФИО
- Екатерина Андреевна
- Пол
- жен
- Возраст (месяцев)
- 11
- Год рождения вычисленный
- 1862
- Родственная связь
- дочь [5]
- Номер семьи
- 224
- Номер в семье
- 7
- Сословие
- крестьянин государственных имуществ
- Место приписки
- д. Моньшино, Псковский у., Псковская губ.
- Дата переписи
- 1863
- Губерния
- Псковская
- Уезд
- Псковский
- Место
- д. Великие Пустыни
- Место события
- д. Великие Пустыни, Псковский у., Псковская губ.
- Был у исповеди или отсутствовал
- нет
- Архивный код
- ГАПО (Псков): ф.39, оп.1, д.3975, лист: 549об
- Полная запись переписи
- Наименование переписи: Исповедная роспись Великопустынского погоста Псковской губернии за 1863 год
Номер семьи: 224
01 | Григорий Маркович: 62 года | крестьянин государственных имуществ - глава |
02 | Елена Семеновна: 65 лет | крестьянин государственных имуществ - |
03 | Ксения Михайловна: 28 лет | крестьянин государственных имуществ - дочь [2] |
04 | Надежда Михайловна: 28 лет | крестьянин государственных имуществ - дочь [2] |
05 | Андрей Михайлович: 23 года | крестьянин государственных имуществ - сын [2] |
06 | Анна Федоровна: 24 года | крестьянин государственных имуществ - жена [5] |
07 | Екатерина Андреевна: 0 лет, 11 месяцев | крестьянин государственных имуществ - дочь [5] |
08 | Ефимия Ефимовна: 28 лет | крестьянин государственных имуществ - |
09 | Яков Богданович: 6 лет | крестьянин государственных имуществ - сын [8] |
10 | Васса Николаевна: 59 лет | крестьянин государственных имуществ - |
11 | Василий Яковлевич: 16 лет | крестьянин государственных имуществ - внук [10] |
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- Индексация данных проведена Наталией Цветковой
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