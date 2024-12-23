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Спиридон Карпович

Из справочника
Исповедная Роспись Великопустынского погоста Псковской губернии за 1863 год
ФИО
Спиридон Карпович
Пол
муж
Возраст (лет)
13
Год рождения вычисленный
1850
Родственная связь
сын [1]
Номер семьи
223
Номер в семье
3
Сословие
крестьянин государственных имуществ
Место приписки
д. Моньшино, Псковский у., Псковская губ.
Дата переписи
1863
Губерния
Псковская
Уезд
Псковский
Место
д. Великие Пустыни
Место события
д. Великие Пустыни, Псковский у., Псковская губ.
Был у исповеди или отсутствовал
был
Архивный код
ГАПО (Псков): ф.39, оп.1, д.3975, лист: 549об
Полная запись переписи
Наименование переписи: Исповедная роспись Великопустынского погоста Псковской губернии за 1863 год
Номер семьи: 223
01 | Марфа Богдановна: 49 лет | крестьянин государственных имуществ - глава |
02 | Михей Карпович: 23 года | крестьянин государственных имуществ - сын [1] |
03 | Спиридон Карпович: 13 лет | крестьянин государственных имуществ - сын [1] |
04 | Петр Карпович: 12 лет | крестьянин государственных имуществ - сын [1] |
05 | Ирина Ефимовна: 23 года | крестьянин государственных имуществ - жена [2] |
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Источник
Индексация данных проведена Наталией Цветковой

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