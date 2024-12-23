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Стефан Дмитриевич

Из справочника
Исповедная Роспись Великопустынского погоста Псковской губернии за 1863 год
ФИО
Стефан Дмитриевич
Пол
муж
Возраст (лет)
5
Год рождения вычисленный
1858
Родственная связь
сын [3]
Номер семьи
222
Номер в семье
6
Сословие
крестьянин государственных имуществ
Место приписки
д. Моньшино, Псковский у., Псковская губ.
Дата переписи
1863
Губерния
Псковская
Уезд
Псковский
Место
д. Великие Пустыни
Место события
д. Великие Пустыни, Псковский у., Псковская губ.
Был у исповеди или отсутствовал
нет
Архивный код
ГАПО (Псков): ф.39, оп.1, д.3975, лист: 549об
Полная запись переписи
Наименование переписи: Исповедная роспись Великопустынского погоста Псковской губернии за 1863 год
Номер семьи: 222
01 | Семен Прокопьевич: 62 года | крестьянин государственных имуществ - глава |
02 | Пелагея Васильевна: 57 лет | крестьянин государственных имуществ - жена [1] |
03 | Дмитрий Семенович: 31 год | крестьянин государственных имуществ - сын [1] |
04 | Анастасия Яковлевна: 33 года | крестьянин государственных имуществ - жена [3] |
05 | Екатерина Дмитриевна: 8 лет | крестьянин государственных имуществ - дочь [3] |
06 | Стефан Дмитриевич: 5 лет | крестьянин государственных имуществ - сын [3] |
07 | Параскева Прокопьевна: 74 года | крестьянин государственных имуществ - сестра [1] |
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Источник
Индексация данных проведена Наталией Цветковой

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