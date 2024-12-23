Пелагея Никифоровна
Из справочника
Исповедная Роспись Великопустынского погоста Псковской губернии за 1863 год
- ФИО
- Пелагея Никифоровна
- Пол
- жен
- Возраст (лет)
- 15
- Год рождения вычисленный
- 1848
- Родственная связь
- дочь [1]
- Номер семьи
- 221
- Номер в семье
- 3
- Сословие
- крестьянин государственных имуществ
- Место приписки
- д. Моньшино, Псковский у., Псковская губ.
- Дата переписи
- 1863
- Губерния
- Псковская
- Уезд
- Псковский
- Место
- д. Великие Пустыни
- Место события
- д. Великие Пустыни, Псковский у., Псковская губ.
- Был у исповеди или отсутствовал
- была
- Архивный код
- ГАПО (Псков): ф.39, оп.1, д.3975, лист: 549об
- Полная запись переписи
- Наименование переписи: Исповедная роспись Великопустынского погоста Псковской губернии за 1863 год
Номер семьи: 221
01 | Никифор Федорович: 35 лет | крестьянин государственных имуществ - глава |
02 | Анастасия Семеновна: 30 лет | крестьянин государственных имуществ - жена [1] |
03 | Пелагея Никифоровна: 15 лет | крестьянин государственных имуществ - дочь [1] |
04 | Екатерина Никифоровна: 12 лет | крестьянин государственных имуществ - дочь [1] |
05 | Иван Никифорович: 6 лет | крестьянин государственных имуществ - сын [1] |
06 | Параскева Никифоровна: 1 год | крестьянин государственных имуществ - дочь [1] |
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- Индексация данных проведена Наталией Цветковой
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