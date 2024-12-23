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Пелагея Никифоровна

Из справочника
Исповедная Роспись Великопустынского погоста Псковской губернии за 1863 год
ФИО
Пелагея Никифоровна
Пол
жен
Возраст (лет)
15
Год рождения вычисленный
1848
Родственная связь
дочь [1]
Номер семьи
221
Номер в семье
3
Сословие
крестьянин государственных имуществ
Место приписки
д. Моньшино, Псковский у., Псковская губ.
Дата переписи
1863
Губерния
Псковская
Уезд
Псковский
Место
д. Великие Пустыни
Место события
д. Великие Пустыни, Псковский у., Псковская губ.
Был у исповеди или отсутствовал
была
Архивный код
ГАПО (Псков): ф.39, оп.1, д.3975, лист: 549об
Полная запись переписи
Наименование переписи: Исповедная роспись Великопустынского погоста Псковской губернии за 1863 год
Номер семьи: 221
01 | Никифор Федорович: 35 лет | крестьянин государственных имуществ - глава |
02 | Анастасия Семеновна: 30 лет | крестьянин государственных имуществ - жена [1] |
03 | Пелагея Никифоровна: 15 лет | крестьянин государственных имуществ - дочь [1] |
04 | Екатерина Никифоровна: 12 лет | крестьянин государственных имуществ - дочь [1] |
05 | Иван Никифорович: 6 лет | крестьянин государственных имуществ - сын [1] |
06 | Параскева Никифоровна: 1 год | крестьянин государственных имуществ - дочь [1] |
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Источник
Индексация данных проведена Наталией Цветковой

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