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Федор Богданович

Из справочника
Исповедная Роспись Великопустынского погоста Псковской губернии за 1863 год
ФИО
Федор Богданович
Пол
муж
Возраст (лет)
14
Год рождения вычисленный
1849
Родственная связь
сын [3]
Номер семьи
218
Номер в семье
5
Сословие
крестьянин государственных имуществ
Место приписки
д. Моньшино, Псковский у., Псковская губ.
Дата переписи
1863
Губерния
Псковская
Уезд
Псковский
Место
д. Великие Пустыни
Место события
д. Великие Пустыни, Псковский у., Псковская губ.
Был у исповеди или отсутствовал
был
Архивный код
ГАПО (Псков): ф.39, оп.1, д.3975, лист: 549
Полная запись переписи
Наименование переписи: Исповедная роспись Великопустынского погоста Псковской губернии за 1863 год
Номер семьи: 218
01 | Андрей Саввич: 59 лет | крестьянин государственных имуществ - глава |
02 | Варвара Васильевна: 57 лет | крестьянин государственных имуществ - жена [1] |
03 | Анна Андреевна: 37 лет | крестьянин государственных имуществ - дочь [1] |
04 | Стефан Андреевич: 1 год | крестьянин государственных имуществ - сын [1] |
05 | Федор Богданович: 14 лет | крестьянин государственных имуществ - сын [3] |
06 | Соломонида Богдановна: 11 лет | крестьянин государственных имуществ - дочь [3] |
07 | Феврония Богдановна: 9 лет | крестьянин государственных имуществ - дочь [3] |
Примечание: незаконнорожденный
Дополнительная информация в записи
незаконнорожденный
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Источник
Индексация данных проведена Наталией Цветковой

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