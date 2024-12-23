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Григорий Ефимович

Из справочника
Исповедная Роспись Великопустынского погоста Псковской губернии за 1863 год
ФИО
Григорий Ефимович
Пол
муж
Возраст (лет)
67
Год рождения вычисленный
1796
Родственная связь
глава
Номер семьи
217
Номер в семье
1
Сословие
крестьянин государственных имуществ
Место приписки
д. Моньшино, Псковский у., Псковская губ.
Дата переписи
1863
Губерния
Псковская
Уезд
Псковский
Место
д. Великие Пустыни
Место события
д. Великие Пустыни, Псковский у., Псковская губ.
Был у исповеди или отсутствовал
был
Архивный код
ГАПО (Псков): ф.39, оп.1, д.3975, лист: 549
Полная запись переписи
Наименование переписи: Исповедная роспись Великопустынского погоста Псковской губернии за 1863 год
Номер семьи: 217
01 | Григорий Ефимович: 67 лет | крестьянин государственных имуществ - глава |
02 | Павел Григорьевич: 39 лет | крестьянин государственных имуществ - сын [1] |
03 | Екатерина Федотовна: 39 лет | крестьянин государственных имуществ - жена [2] |
04 | Фекла Павловна: 11 лет | крестьянин государственных имуществ - дочь [2] |
05 | Федор Павлович: 2 года | крестьянин государственных имуществ - сын [2] |
06 | Родион Богданович: 44 года | крестьянин государственных имуществ - родственник [1] |
Примечание: вдовец
Дополнительная информация в записи
вдовец
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Источник
Индексация данных проведена Наталией Цветковой

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