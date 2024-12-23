Ефимия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЕфимия Ивановна

Ефимия Ивановна

Из справочника
Исповедная Роспись Великопустынского погоста Псковской губернии за 1863 год
ФИО
Ефимия Ивановна
Пол
жен
Возраст (лет)
8
Год рождения вычисленный
1855
Родственная связь
дочь [1]
Номер семьи
215
Номер в семье
6
Сословие
крестьянин государственных имуществ
Место приписки
д. Моньшино, Псковский у., Псковская губ.
Дата переписи
1863
Губерния
Псковская
Уезд
Псковский
Место
д. Великие Пустыни
Место события
д. Великие Пустыни, Псковский у., Псковская губ.
Был у исповеди или отсутствовал
была
Архивный код
ГАПО (Псков): ф.39, оп.1, д.3975, лист: 549
Полная запись переписи
Наименование переписи: Исповедная роспись Великопустынского погоста Псковской губернии за 1863 год
Номер семьи: 215
01 | Иван Семенович: 45 лет | крестьянин государственных имуществ - глава |
02 | Мелания Климентьевна: 39 лет | крестьянин государственных имуществ - жена [1] |
03 | Анастасия Ивановна: 19 лет | крестьянин государственных имуществ - дочь [1] |
04 | Андрей Иванович: 13 лет | крестьянин государственных имуществ - сын [1] |
05 | Татьяна Ивановна: 14 лет | крестьянин государственных имуществ - дочь [1] |
06 | Ефимия Ивановна: 8 лет | крестьянин государственных имуществ - дочь [1] |
07 | Варвара Ивановна: 6 лет | крестьянин государственных имуществ - дочь [1] |
08 | Иоанн Иванович: 0 лет, 4 месяца | крестьянин государственных имуществ - сын [1] |
09 | Михаил Семенович: 29 лет | крестьянин государственных имуществ - брат [1] |
10 | Матрона Сидоровна: 24 года | крестьянин государственных имуществ - жена [9] |
11 | Пелагея Михайловна: 4 года | крестьянин государственных имуществ - дочь [9] |
12 | Екатерина Семеновна: 52 года | крестьянин государственных имуществ - сестра [1] |
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Наталией Цветковой

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.