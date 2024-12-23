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Иван Спиридонович

Из справочника
Исповедная Роспись Великопустынского погоста Псковской губернии за 1863 год
ФИО
Иван Спиридонович
Пол
муж
Возраст (лет)
28
Год рождения вычисленный
1835
Родственная связь
сын [1]
Номер семьи
210
Номер в семье
3
Сословие
крестьянин государственных имуществ
Место приписки
д. Лютые Болоты, Псковский у., Псковская губ.
Дата переписи
1863
Губерния
Псковская
Уезд
Псковский
Место
д. Великие Пустыни
Место события
д. Великие Пустыни, Псковский у., Псковская губ.
Был у исповеди или отсутствовал
был
Архивный код
ГАПО (Псков): ф.39, оп.1, д.3975, лист: 548об
Полная запись переписи
Наименование переписи: Исповедная роспись Великопустынского погоста Псковской губернии за 1863 год
Номер семьи: 210
01 | Спиридон Никитич: 60 лет | крестьянин государственных имуществ - глава |
02 | Евдокия Назаровна: 58 лет | крестьянин государственных имуществ - жена [1] |
03 | Иван Спиридонович: 28 лет | крестьянин государственных имуществ - сын [1] |
04 | Анна Спиридоновна: 20 лет | крестьянин государственных имуществ - дочь [1] |
05 | Параскева Архиповна: 34 года | крестьянин государственных имуществ - жена [3] |
06 | Агафия Ивановна: 6 лет | крестьянин государственных имуществ - дочь [3] |
07 | Фекла Ивановна: 4 года | крестьянин государственных имуществ - дочь [3] |
08 | Михаил Иванович: 0 лет, 1 месяц | крестьянин государственных имуществ - сын [3] |
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Источник
Индексация данных проведена Наталией Цветковой

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