Кондратий Федосеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКондратий Федосеевич

Кондратий Федосеевич

Из справочника
Исповедная Роспись Великопустынского погоста Псковской губернии за 1863 год
ФИО
Кондратий Федосеевич
Пол
муж
Возраст (лет)
57
Год рождения вычисленный
1806
Родственная связь
глава
Номер семьи
209
Номер в семье
1
Сословие
крестьянин государственных имуществ
Место приписки
д. Лютые Болоты, Псковский у., Псковская губ.
Дата переписи
1863
Губерния
Псковская
Уезд
Псковский
Место
д. Великие Пустыни
Место события
д. Великие Пустыни, Псковский у., Псковская губ.
Был у исповеди или отсутствовал
был
Архивный код
ГАПО (Псков): ф.39, оп.1, д.3975, лист: 548об
Полная запись переписи
Наименование переписи: Исповедная роспись Великопустынского погоста Псковской губернии за 1863 год
Номер семьи: 209
01 | Кондратий Федосеевич: 57 лет | крестьянин государственных имуществ - глава |
02 | Агафия Антоновна: 54 года | крестьянин государственных имуществ - жена [1] |
03 | Андрей Кондратьевич: 28 лет | крестьянин государственных имуществ - сын [1] |
04 | Мария Кондратьевна: 23 года | крестьянин государственных имуществ - дочь [1] |
05 | Домника Васильевна: 29 лет | крестьянин государственных имуществ - жена [3] |
06 | Василий Андреевич: 1 год | крестьянин государственных имуществ - сын [3] |
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Наталией Цветковой

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.