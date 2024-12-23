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Евдокия Алексеевна

Из справочника
Исповедная Роспись Великопустынского погоста Псковской губернии за 1863 год
ФИО
Евдокия Алексеевна
Пол
жен
Возраст (лет)
10
Год рождения вычисленный
1853
Родственная связь
дочь [1]
Номер семьи
207
Номер в семье
5
Сословие
крестьянин государственных имуществ
Место приписки
д. Лютые Болоты, Псковский у., Псковская губ.
Дата переписи
1863
Губерния
Псковская
Уезд
Псковский
Место
д. Великие Пустыни
Место события
д. Великие Пустыни, Псковский у., Псковская губ.
Был у исповеди или отсутствовал
была
Архивный код
ГАПО (Псков): ф.39, оп.1, д.3975, лист: 548об
Полная запись переписи
Наименование переписи: Исповедная роспись Великопустынского погоста Псковской губернии за 1863 год
Номер семьи: 207
01 | Алексей Иванович: 46 лет | крестьянин государственных имуществ - глава |
02 | Ирина Ларионовна: 40 лет | крестьянин государственных имуществ - жена [1] |
03 | Мария Алексеевна: 15 лет | крестьянин государственных имуществ - дочь [1] |
04 | Михаил Алексеевич: 14 лет | крестьянин государственных имуществ - сын [1] |
05 | Евдокия Алексеевна: 10 лет | крестьянин государственных имуществ - дочь [1] |
06 | Василий Иванович: 44 года | крестьянин государственных имуществ - брат [1] |
07 | Татьяна Сергеевна: 38 лет | крестьянин государственных имуществ - жена [6] |
08 | Евдокия Васильевна: 8 лет | крестьянин государственных имуществ - дочь [6] |
09 | Филипп Васильевич: 1 год | крестьянин государственных имуществ - сын [6] |
10 | Матрона Корнильевна: 67 лет | крестьянин государственных имуществ - мать [1] |
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Индексация данных проведена Наталией Цветковой

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