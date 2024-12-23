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Анастасия Леоновна

Из справочника
Исповедная Роспись Великопустынского погоста Псковской губернии за 1863 год
ФИО
Анастасия Леоновна
Пол
жен
Возраст (лет)
54
Год рождения вычисленный
1809
Родственная связь
глава
Номер семьи
206
Номер в семье
1
Сословие
крестьянин государственных имуществ
Место приписки
д. Лютые Болоты, Псковский у., Псковская губ.
Дата переписи
1863
Губерния
Псковская
Уезд
Псковский
Место
д. Великие Пустыни
Место события
д. Великие Пустыни, Псковский у., Псковская губ.
Был у исповеди или отсутствовал
была
Архивный код
ГАПО (Псков): ф.39, оп.1, д.3975, лист: 548
Полная запись переписи
Наименование переписи: Исповедная роспись Великопустынского погоста Псковской губернии за 1863 год
Номер семьи: 206
01 | Анастасия Леоновна: 54 года | крестьянин государственных имуществ - глава |
02 | Косьма Кириллович: 28 лет | крестьянин государственных имуществ - сын [1] |
03 | Яков Кириллович: 23 года | крестьянин государственных имуществ - сын [1] |
04 | Федор Кириллович: 16 лет | крестьянин государственных имуществ - сын [1] |
05 | Устиния Евтихиевна: 29 лет | крестьянин государственных имуществ - жена [2] |
06 | Вавила Косьмич: 3 года | крестьянин государственных имуществ - сын [2] |
07 | Евдокия Косьминична: 0 лет, 10 месяцев | крестьянин государственных имуществ - дочь [2] |
08 | Параскева Павловна: 31 год | крестьянин государственных имуществ - |
09 | Пелагея Яковлевна: 5 лет | крестьянин государственных имуществ - дочь [8] |
Примечание: вдова
Дополнительная информация в записи
вдова
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Источник
Индексация данных проведена Наталией Цветковой

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