Анастасия Леоновна
Из справочника
Исповедная Роспись Великопустынского погоста Псковской губернии за 1863 год
- ФИО
- Анастасия Леоновна
- Пол
- жен
- Возраст (лет)
- 54
- Год рождения вычисленный
- 1809
- Родственная связь
- глава
- Номер семьи
- 206
- Номер в семье
- 1
- Сословие
- крестьянин государственных имуществ
- Место приписки
- д. Лютые Болоты, Псковский у., Псковская губ.
- Дата переписи
- 1863
- Губерния
- Псковская
- Уезд
- Псковский
- Место
- д. Великие Пустыни
- Место события
- д. Великие Пустыни, Псковский у., Псковская губ.
- Был у исповеди или отсутствовал
- была
- Архивный код
- ГАПО (Псков): ф.39, оп.1, д.3975, лист: 548
- Полная запись переписи
- Наименование переписи: Исповедная роспись Великопустынского погоста Псковской губернии за 1863 год
Номер семьи: 206
01 | Анастасия Леоновна: 54 года | крестьянин государственных имуществ - глава |
02 | Косьма Кириллович: 28 лет | крестьянин государственных имуществ - сын [1] |
03 | Яков Кириллович: 23 года | крестьянин государственных имуществ - сын [1] |
04 | Федор Кириллович: 16 лет | крестьянин государственных имуществ - сын [1] |
05 | Устиния Евтихиевна: 29 лет | крестьянин государственных имуществ - жена [2] |
06 | Вавила Косьмич: 3 года | крестьянин государственных имуществ - сын [2] |
07 | Евдокия Косьминична: 0 лет, 10 месяцев | крестьянин государственных имуществ - дочь [2] |
08 | Параскева Павловна: 31 год | крестьянин государственных имуществ - |
09 | Пелагея Яковлевна: 5 лет | крестьянин государственных имуществ - дочь [8] |
Примечание: вдова
- Дополнительная информация в записи
- вдова
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- Индексация данных проведена Наталией Цветковой
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