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Наталия Богдановна

Из справочника
Исповедная Роспись Великопустынского погоста Псковской губернии за 1863 год
ФИО
Наталия Богдановна
Пол
жен
Возраст (лет)
22
Год рождения вычисленный
1841
Родственная связь
дочь [8]
Номер семьи
203
Номер в семье
9
Сословие
крестьянин государственных имуществ
Место приписки
д. Лютые Болоты, Псковский у., Псковская губ.
Дата переписи
1863
Губерния
Псковская
Уезд
Псковский
Место
д. Великие Пустыни
Место события
д. Великие Пустыни, Псковский у., Псковская губ.
Был у исповеди или отсутствовал
не была
Архивный код
ГАПО (Псков): ф.39, оп.1, д.3975, лист: 548
Полная запись переписи
Наименование переписи: Исповедная роспись Великопустынского погоста Псковской губернии за 1863 год
Номер семьи: 203
01 | Иван Ларионович: 36 лет | крестьянин государственных имуществ - глава |
02 | Екатерина Андреевна: 28 лет | крестьянин государственных имуществ - жена [1] |
03 | Василий Иванович: 3 года | крестьянин государственных имуществ - сын [1] |
04 | Никифор Ларионович: 44 года | крестьянин государственных имуществ - брат [1] |
05 | Максим Ларионович: 38 лет | крестьянин государственных имуществ - брат [1] |
06 | Анна Григорьевна: 25 лет | крестьянин государственных имуществ - жена [5] |
07 | Екатерина Максимовна: 1 год | крестьянин государственных имуществ - дочь [5] |
08 | Евдокия Климентьевна: 49 лет | крестьянин государственных имуществ - |
09 | Наталия Богдановна: 22 года | крестьянин государственных имуществ - дочь [8] |
10 | Пелагея Богдановна: 21 год | крестьянин государственных имуществ - дочь [8] |
11 | Домника Богдановна: 9 лет | крестьянин государственных имуществ - дочь [8] |
12 | Анна Богдановна: 0 лет, 11 месяцев | крестьянин государственных имуществ - дочь [10] |
Примечание: незаконнорожденная
Дополнительная информация в записи
незаконнорожденная
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Источник
Индексация данных проведена Наталией Цветковой

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