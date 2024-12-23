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Стефан Кириллович

Из справочника
Исповедная Роспись Великопустынского погоста Псковской губернии за 1863 год
ФИО
Стефан Кириллович
Пол
муж
Возраст (лет)
7
Год рождения вычисленный
1856
Родственная связь
сын [2]
Номер семьи
201
Номер в семье
6
Сословие
крестьянин государственных имуществ
Место приписки
д. Лютые Болоты, Псковский у., Псковская губ.
Дата переписи
1863
Губерния
Псковская
Уезд
Псковский
Место
д. Великие Пустыни
Место события
д. Великие Пустыни, Псковский у., Псковская губ.
Был у исповеди или отсутствовал
был
Архивный код
ГАПО (Псков): ф.39, оп.1, д.3975, лист: 547об
Полная запись переписи
Наименование переписи: Исповедная роспись Великопустынского погоста Псковской губернии за 1863 год
Номер семьи: 201
01 | Дмитрий Филиппович: 61 год | крестьянин государственных имуществ - глава |
02 | Кирилл Дионисович: 44 года | крестьянин государственных имуществ - зять [1] |
03 | Стефанида Дмитриевна: 42 года | крестьянин государственных имуществ - жена [2] |
04 | Федор Кириллович: 18 лет | крестьянин государственных имуществ - сын [2] |
05 | Филипп Кириллович: 15 лет | крестьянин государственных имуществ - сын [2] |
06 | Стефан Кириллович: 7 лет | крестьянин государственных имуществ - сын [2] |
07 | Федор (2) Кириллович: 3 года | крестьянин государственных имуществ - сын [2] |
08 | Татьяна Семеновна: 18 лет | крестьянин государственных имуществ - жена [4] |
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Источник
Индексация данных проведена Наталией Цветковой

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