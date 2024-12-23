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Захар Пантелеевич

Из справочника
Исповедная Роспись Великопустынского погоста Псковской губернии за 1863 год
ФИО
Захар Пантелеевич
Пол
муж
Возраст (лет)
47
Год рождения вычисленный
1816
Родственная связь
глава
Номер семьи
200
Номер в семье
1
Сословие
крестьянин государственных имуществ
Место приписки
д. Лютые Болоты, Псковский у., Псковская губ.
Дата переписи
1863
Губерния
Псковская
Уезд
Псковский
Место
д. Великие Пустыни
Место события
д. Великие Пустыни, Псковский у., Псковская губ.
Был у исповеди или отсутствовал
был
Архивный код
ГАПО (Псков): ф.39, оп.1, д.3975, лист: 547об
Полная запись переписи
Наименование переписи: Исповедная роспись Великопустынского погоста Псковской губернии за 1863 год
Номер семьи: 200
01 | Захар Пантелеевич: 47 лет | крестьянин государственных имуществ - глава |
02 | Параскева Кондратьевна: 42 года | крестьянин государственных имуществ - жена [1] |
03 | Мокей Захарович: 9 лет | крестьянин государственных имуществ - сын [1] |
04 | Стефанида Захаровна: 7 лет | крестьянин государственных имуществ - дочь [1] |
05 | Семен Захарович: 0 лет, 11 месяцев | крестьянин государственных имуществ - сын [1] |
06 | Иван Кондратьевич: 29 лет | крестьянин государственных имуществ - брат [2] |
07 | Акулина Меркурьевна: 67 лет | крестьянин государственных имуществ - |
08 | Евдокия Богдановна: 32 года | крестьянин государственных имуществ - дочь [7] |
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Источник
Индексация данных проведена Наталией Цветковой

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