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Вера Борисовна

Из справочника
Исповедная Роспись Великопустынского погоста Псковской губернии за 1863 год
ФИО
Вера Борисовна
Пол
жен
Возраст (лет)
3
Год рождения вычисленный
1860
Родственная связь
дочь [1]
Номер семьи
199
Номер в семье
4
Сословие
крестьянин государственных имуществ
Место приписки
д. Лютые Болоты, Псковский у., Псковская губ.
Дата переписи
1863
Губерния
Псковская
Уезд
Псковский
Место
д. Великие Пустыни
Место события
д. Великие Пустыни, Псковский у., Псковская губ.
Был у исповеди или отсутствовал
нет
Архивный код
ГАПО (Псков): ф.39, оп.1, д.3975, лист: 547об
Полная запись переписи
Наименование переписи: Исповедная роспись Великопустынского погоста Псковской губернии за 1863 год
Номер семьи: 199
01 | Борис Федорович: 58 лет | крестьянин государственных имуществ - глава |
02 | Мария Саввична: 38 лет | крестьянин государственных имуществ - жена [1] |
03 | Яков Борисович: 25 лет | крестьянин государственных имуществ - сын [1] |
04 | Вера Борисовна: 3 года | крестьянин государственных имуществ - дочь [1] |
05 | Параскева Яковлевна: 23 года | крестьянин государственных имуществ - жена [3] |
06 | Петр Яковлевич: 2 года | крестьянин государственных имуществ - сын [3] |
07 | Михаил Яковлевич: 0 лет, 2 месяца | крестьянин государственных имуществ - сын [3] |
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Источник
Индексация данных проведена Наталией Цветковой

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