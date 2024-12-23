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Ксения Галактионовна

Из справочника
Исповедная Роспись Великопустынского погоста Псковской губернии за 1863 год
ФИО
Ксения Галактионовна
Пол
жен
Возраст (лет)
30
Год рождения вычисленный
1833
Родственная связь
дочь [1]
Номер семьи
198
Номер в семье
3
Сословие
крестьянин государственных имуществ
Место приписки
д. Лютые Болоты, Псковский у., Псковская губ.
Дата переписи
1863
Губерния
Псковская
Уезд
Псковский
Место
д. Великие Пустыни
Место события
д. Великие Пустыни, Псковский у., Псковская губ.
Был у исповеди или отсутствовал
была
Архивный код
ГАПО (Псков): ф.39, оп.1, д.3975, лист: 547об
Полная запись переписи
Наименование переписи: Исповедная роспись Великопустынского погоста Псковской губернии за 1863 год
Номер семьи: 198
01 | Галактион Стефанович: 59 лет | крестьянин государственных имуществ - глава |
02 | Екатерина Стефановна: 62 года | крестьянин государственных имуществ - жена [1] |
03 | Ксения Галактионовна: 30 лет | крестьянин государственных имуществ - дочь [1] |
04 | Иван Галактионович: 22 года | крестьянин государственных имуществ - сын [1] |
05 | Алексей Галактионович: 18 лет | крестьянин государственных имуществ - сын [1] |
06 | Домника Ивановна: 20 лет | крестьянин государственных имуществ - жена [4] |
07 | Параскева Стефановна: 62 года | крестьянин государственных имуществ - |
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Источник
Индексация данных проведена Наталией Цветковой

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