Григорий Алексеевич
Из справочника
Исповедная Роспись Великопустынского погоста Псковской губернии за 1863 год
- ФИО
- Григорий Алексеевич
- Пол
- муж
- Возраст (лет)
- 55
- Год рождения вычисленный
- 1808
- Родственная связь
- брат [1]
- Номер семьи
- 194
- Номер в семье
- 16
- Сословие
- крестьянин государственных имуществ
- Место приписки
- д. Лютые Болоты, Псковский у., Псковская губ.
- Дата переписи
- 1863
- Губерния
- Псковская
- Уезд
- Псковский
- Место
- д. Великие Пустыни
- Место события
- д. Великие Пустыни, Псковский у., Псковская губ.
- Был у исповеди или отсутствовал
- был
- Архивный код
- ГАПО (Псков): ф.39, оп.1, д.3975, лист: 547
- Полная запись переписи
- Наименование переписи: Исповедная роспись Великопустынского погоста Псковской губернии за 1863 год
Номер семьи: 194
01 | Сафрон Алексеевич: 62 года | крестьянин государственных имуществ - глава |
02 | Дарья Васильевна: 59 лет | крестьянин государственных имуществ - жена [1] |
03 | Павел Сафронович: 29 лет | крестьянин государственных имуществ - сын [1] |
04 | Панкратий Сафронович: 25 лет | крестьянин государственных имуществ - сын [1] |
05 | Стефанида Сафроновна: 23 года | крестьянин государственных имуществ - дочь [1] |
06 | Агрипина Антоновна: 32 года | крестьянин государственных имуществ - жена [3] |
07 | Анастасия Павловна: 8 лет | крестьянин государственных имуществ - дочь [3] |
08 | Татьяна Павловна: 4 года | крестьянин государственных имуществ - дочь [3] |
09 | Наталия Павловна: 2 года | крестьянин государственных имуществ - дочь [3] |
10 | Стефан Алексеевич: 50 лет | крестьянин государственных имуществ - брат [1] |
11 | Васса Фоминична: 47 лет | крестьянин государственных имуществ - жена [10] |
12 | Стефан Стефанович: 24 года | крестьянин государственных имуществ - сын [10] |
13 | Яков Стефанович: 13 лет | крестьянин государственных имуществ - сын [10] |
14 | Васса Стефановна: 10 лет | крестьянин государственных имуществ - дочь [10] |
15 | Анна Ивановна: 20 лет | крестьянин государственных имуществ - жена [12] |
16 | Григорий Алексеевич: 55 лет | крестьянин государственных имуществ - брат [1] |
Примечание: отставной солдат
- Дополнительная информация в записи
- отставной солдат
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- Индексация данных проведена Наталией Цветковой
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