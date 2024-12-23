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Анастасия Павловна

Из справочника
Исповедная Роспись Великопустынского погоста Псковской губернии за 1863 год
ФИО
Анастасия Павловна
Пол
жен
Возраст (лет)
8
Год рождения вычисленный
1855
Родственная связь
дочь [3]
Номер семьи
194
Номер в семье
7
Сословие
крестьянин государственных имуществ
Место приписки
д. Лютые Болоты, Псковский у., Псковская губ.
Дата переписи
1863
Губерния
Псковская
Уезд
Псковский
Место
д. Великие Пустыни
Место события
д. Великие Пустыни, Псковский у., Псковская губ.
Был у исповеди или отсутствовал
была
Архивный код
ГАПО (Псков): ф.39, оп.1, д.3975, лист: 547
Полная запись переписи
Наименование переписи: Исповедная роспись Великопустынского погоста Псковской губернии за 1863 год
Номер семьи: 194
01 | Сафрон Алексеевич: 62 года | крестьянин государственных имуществ - глава |
02 | Дарья Васильевна: 59 лет | крестьянин государственных имуществ - жена [1] |
03 | Павел Сафронович: 29 лет | крестьянин государственных имуществ - сын [1] |
04 | Панкратий Сафронович: 25 лет | крестьянин государственных имуществ - сын [1] |
05 | Стефанида Сафроновна: 23 года | крестьянин государственных имуществ - дочь [1] |
06 | Агрипина Антоновна: 32 года | крестьянин государственных имуществ - жена [3] |
07 | Анастасия Павловна: 8 лет | крестьянин государственных имуществ - дочь [3] |
08 | Татьяна Павловна: 4 года | крестьянин государственных имуществ - дочь [3] |
09 | Наталия Павловна: 2 года | крестьянин государственных имуществ - дочь [3] |
10 | Стефан Алексеевич: 50 лет | крестьянин государственных имуществ - брат [1] |
11 | Васса Фоминична: 47 лет | крестьянин государственных имуществ - жена [10] |
12 | Стефан Стефанович: 24 года | крестьянин государственных имуществ - сын [10] |
13 | Яков Стефанович: 13 лет | крестьянин государственных имуществ - сын [10] |
14 | Васса Стефановна: 10 лет | крестьянин государственных имуществ - дочь [10] |
15 | Анна Ивановна: 20 лет | крестьянин государственных имуществ - жена [12] |
16 | Григорий Алексеевич: 55 лет | крестьянин государственных имуществ - брат [1] |
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Индексация данных проведена Наталией Цветковой

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