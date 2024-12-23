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Иван Ефимовна

Из справочника
Исповедная Роспись Великопустынского погоста Псковской губернии за 1863 год
ФИО
Иван Ефимовна
Пол
жен
Возраст (лет)
8
Год рождения вычисленный
1855
Родственная связь
сын [1]
Номер семьи
193
Номер в семье
5
Сословие
крестьянин государственных имуществ
Место приписки
д. Лютые Болоты, Псковский у., Псковская губ.
Дата переписи
1863
Губерния
Псковская
Уезд
Псковский
Место
д. Великие Пустыни
Место события
д. Великие Пустыни, Псковский у., Псковская губ.
Был у исповеди или отсутствовал
был
Архивный код
ГАПО (Псков): ф.39, оп.1, д.3975, лист: 547
Полная запись переписи
Наименование переписи: Исповедная роспись Великопустынского погоста Псковской губернии за 1863 год
Номер семьи: 193
01 | Ефим Сергеевич: 40 лет | крестьянин государственных имуществ - глава |
02 | Акулина Семеновна: 36 лет | крестьянин государственных имуществ - жена [1] |
03 | Мария Ефимовна: 14 лет | крестьянин государственных имуществ - дочь [1] |
04 | Анна Ефимовна: 12 лет | крестьянин государственных имуществ - дочь [1] |
05 | Иван Ефимовна: 8 лет | крестьянин государственных имуществ - сын [1] |
06 | Петр Ефимович: 7 лет | крестьянин государственных имуществ - сын [1] |
07 | Евдокия Ефимовна: 2 года | крестьянин государственных имуществ - дочь [1] |
08 | Иван Сергеевич: 38 лет | крестьянин государственных имуществ - брат [1] |
09 | Евдокия Ивановна: 34 года | крестьянин государственных имуществ - жена [8] |
10 | Фекла Ивановна: 8 лет | крестьянин государственных имуществ - дочь [8] |
11 | Стефан Иванович: 4 года | крестьянин государственных имуществ - сын [8] |
12 | Ксения Ивановна: 1 год | крестьянин государственных имуществ - дочь [8] |
13 | Пелагея Сергеевна: 43 года | крестьянин государственных имуществ - сестра [1] |
14 | Роман Богданович: 10 лет | крестьянин государственных имуществ - сын [13] |
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Источник
Индексация данных проведена Наталией Цветковой

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