Анна Ефимовна
Из справочника
Исповедная Роспись Великопустынского погоста Псковской губернии за 1863 год
- ФИО
- Анна Ефимовна
- Пол
- жен
- Возраст (лет)
- 12
- Год рождения вычисленный
- 1851
- Родственная связь
- дочь [1]
- Номер семьи
- 193
- Номер в семье
- 4
- Сословие
- крестьянин государственных имуществ
- Место приписки
- д. Лютые Болоты, Псковский у., Псковская губ.
- Дата переписи
- 1863
- Губерния
- Псковская
- Уезд
- Псковский
- Место
- д. Великие Пустыни
- Место события
- д. Великие Пустыни, Псковский у., Псковская губ.
- Был у исповеди или отсутствовал
- была
- Архивный код
- ГАПО (Псков): ф.39, оп.1, д.3975, лист: 547
- Полная запись переписи
- Наименование переписи: Исповедная роспись Великопустынского погоста Псковской губернии за 1863 год
Номер семьи: 193
01 | Ефим Сергеевич: 40 лет | крестьянин государственных имуществ - глава |
02 | Акулина Семеновна: 36 лет | крестьянин государственных имуществ - жена [1] |
03 | Мария Ефимовна: 14 лет | крестьянин государственных имуществ - дочь [1] |
04 | Анна Ефимовна: 12 лет | крестьянин государственных имуществ - дочь [1] |
05 | Иван Ефимовна: 8 лет | крестьянин государственных имуществ - сын [1] |
06 | Петр Ефимович: 7 лет | крестьянин государственных имуществ - сын [1] |
07 | Евдокия Ефимовна: 2 года | крестьянин государственных имуществ - дочь [1] |
08 | Иван Сергеевич: 38 лет | крестьянин государственных имуществ - брат [1] |
09 | Евдокия Ивановна: 34 года | крестьянин государственных имуществ - жена [8] |
10 | Фекла Ивановна: 8 лет | крестьянин государственных имуществ - дочь [8] |
11 | Стефан Иванович: 4 года | крестьянин государственных имуществ - сын [8] |
12 | Ксения Ивановна: 1 год | крестьянин государственных имуществ - дочь [8] |
13 | Пелагея Сергеевна: 43 года | крестьянин государственных имуществ - сестра [1] |
14 | Роман Богданович: 10 лет | крестьянин государственных имуществ - сын [13] |
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- Индексация данных проведена Наталией Цветковой
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