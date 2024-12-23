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Татьяна Андреевна

Из справочника
Исповедная Роспись Великопустынского погоста Псковской губернии за 1863 год
ФИО
Татьяна Андреевна
Пол
жен
Возраст (лет)
34
Год рождения вычисленный
1829
Родственная связь
жена [2]
Номер семьи
192
Номер в семье
3
Сословие
крестьянин государственных имуществ
Место приписки
д. Лютые Болоты, Псковский у., Псковская губ.
Дата переписи
1863
Губерния
Псковская
Уезд
Псковский
Место
д. Великие Пустыни
Место события
д. Великие Пустыни, Псковский у., Псковская губ.
Был у исповеди или отсутствовал
был
Архивный код
ГАПО (Псков): ф.39, оп.1, д.3975, лист: 547
Полная запись переписи
Наименование переписи: Исповедная роспись Великопустынского погоста Псковской губернии за 1863 год
Номер семьи: 192
01 | Андрей Харлампиевич: 64 года | крестьянин государственных имуществ - глава |
02 | Иван Никитич: 34 года | крестьянин государственных имуществ - зять [1] |
03 | Татьяна Андреевна: 34 года | крестьянин государственных имуществ - жена [2] |
04 | Ксения Ивановна: 1 год | крестьянин государственных имуществ - дочь [2] |
05 | Васса Семеновна: 34 года | крестьянин государственных имуществ - родственница [1] |
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Источник
Индексация данных проведена Наталией Цветковой

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