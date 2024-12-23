Екатерина Игнатьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЕкатерина Игнатьевна

Екатерина Игнатьевна

Из справочника
Исповедная Роспись Великопустынского погоста Псковской губернии за 1863 год
ФИО
Екатерина Игнатьевна
Пол
жен
Возраст (лет)
18
Год рождения вычисленный
1845
Родственная связь
дочь [1]
Номер семьи
191
Номер в семье
3
Сословие
крестьянин государственных имуществ
Место приписки
д. Лютые Болоты, Псковский у., Псковская губ.
Дата переписи
1863
Губерния
Псковская
Уезд
Псковский
Место
д. Великие Пустыни
Место события
д. Великие Пустыни, Псковский у., Псковская губ.
Был у исповеди или отсутствовал
была
Архивный код
ГАПО (Псков): ф.39, оп.1, д.3975, лист: 546об
Полная запись переписи
Наименование переписи: Исповедная роспись Великопустынского погоста Псковской губернии за 1863 год
Номер семьи: 191
01 | Игнатий Ефимович: 44 года | крестьянин государственных имуществ - глава |
02 | Петр Игнатьевич: 21 год | крестьянин государственных имуществ - сын [1] |
03 | Екатерина Игнатьевна: 18 лет | крестьянин государственных имуществ - дочь [1] |
04 | Гликерия Прокопьевна: 20 лет | крестьянин государственных имуществ - жена [2] |
05 | Фекла Ефимовна: 54 года | крестьянин государственных имуществ - сестра [1] |
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Наталией Цветковой

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.