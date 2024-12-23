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Яков Иванович

Из справочника
Исповедная Роспись Великопустынского погоста Псковской губернии за 1863 год
ФИО
Яков Иванович
Пол
муж
Возраст (лет)
9
Год рождения вычисленный
1854
Родственная связь
сын [3]
Номер семьи
190
Номер в семье
6
Сословие
крестьянин государственных имуществ
Место приписки
д. Лютые Болоты, Псковский у., Псковская губ.
Дата переписи
1863
Губерния
Псковская
Уезд
Псковский
Место
д. Великие Пустыни
Место события
д. Великие Пустыни, Псковский у., Псковская губ.
Был у исповеди или отсутствовал
был
Архивный код
ГАПО (Псков): ф.39, оп.1, д.3975, лист: 546об
Полная запись переписи
Наименование переписи: Исповедная роспись Великопустынского погоста Псковской губернии за 1863 год
Номер семьи: 190
01 | Тимофей Стефанович: 67 лет | крестьянин государственных имуществ - глава |
02 | Татьяна Григорьевна: 37 лет | крестьянин государственных имуществ - жена [1] |
03 | Иван Григорьевич: 36 лет | крестьянин государственных имуществ - зять [1] |
04 | Анастасия Косьминична: 25 лет | крестьянин государственных имуществ - жена [3] |
05 | Иван Иванович: 12 лет | крестьянин государственных имуществ - сын [3] |
06 | Яков Иванович: 9 лет | крестьянин государственных имуществ - сын [3] |
07 | Агрипина Ивановна: 1 год | крестьянин государственных имуществ - дочь [3] |
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Источник
Индексация данных проведена Наталией Цветковой

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