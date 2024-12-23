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Евдокия Парамоновна

Из справочника
Исповедная Роспись Великопустынского погоста Псковской губернии за 1863 год
ФИО
Евдокия Парамоновна
Пол
жен
Возраст (лет)
41
Год рождения вычисленный
1822
Родственная связь
жена [2]
Номер семьи
187
Номер в семье
3
Сословие
крестьянин государственных имуществ
Место приписки
д. Лютые Болоты, Псковский у., Псковская губ.
Дата переписи
1863
Губерния
Псковская
Уезд
Псковский
Место
д. Великие Пустыни
Место события
д. Великие Пустыни, Псковский у., Псковская губ.
Был у исповеди или отсутствовал
была
Архивный код
ГАПО (Псков): ф.39, оп.1, д.3975, лист: 546об
Полная запись переписи
Наименование переписи: Исповедная роспись Великопустынского погоста Псковской губернии за 1863 год
Номер семьи: 187
01 | Сидор Иванович: 70 лет | крестьянин государственных имуществ - глава |
02 | Прокопий Сидорович: 33 года | крестьянин государственных имуществ - сын [1] |
03 | Евдокия Парамоновна: 41 год | крестьянин государственных имуществ - жена [2] |
04 | Дарья Прокопьевна: 10 лет | крестьянин государственных имуществ - дочь [2] |
05 | Ирина Игнатьевна: 49 лет | крестьянин государственных имуществ - невестка [1] |
06 | Марина Михайловна: 20 лет | крестьянин государственных имуществ - дочь [5] |
07 | Павел Михайлович: 18 лет | крестьянин государственных имуществ - сын [5] |
08 | Василий Михайлович: 16 лет | крестьянин государственных имуществ - сын [5] |
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Источник
Индексация данных проведена Наталией Цветковой

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