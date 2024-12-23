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Акулина Гавриловна

Из справочника
Исповедная Роспись Великопустынского погоста Псковской губернии за 1863 год
ФИО
Акулина Гавриловна
Пол
жен
Возраст (лет)
34
Год рождения вычисленный
1829
Родственная связь
жена [1]
Номер семьи
186
Номер в семье
2
Сословие
крестьянин государственных имуществ
Место приписки
д. Лютые Болоты, Псковский у., Псковская губ.
Дата переписи
1863
Губерния
Псковская
Уезд
Псковский
Место
д. Великие Пустыни
Место события
д. Великие Пустыни, Псковский у., Псковская губ.
Был у исповеди или отсутствовал
была
Архивный код
ГАПО (Псков): ф.39, оп.1, д.3975, лист: 546об
Полная запись переписи
Наименование переписи: Исповедная роспись Великопустынского погоста Псковской губернии за 1863 год
Номер семьи: 186
01 | Игнатий Иванович: 32 года | крестьянин государственных имуществ - глава |
02 | Акулина Гавриловна: 34 года | крестьянин государственных имуществ - жена [1] |
03 | Евдокия Игнатьевна: 8 лет | крестьянин государственных имуществ - дочь [1] |
04 | Анастасия Игнатьевна: 2 года | крестьянин государственных имуществ - дочь [1] |
05 | Косьма Иванович: 30 лет | крестьянин государственных имуществ - брат [1] |
06 | Григорий Иванович: 25 лет | крестьянин государственных имуществ - брат [1] |
07 | Домника Ивановна: 20 лет | крестьянин государственных имуществ - сестра [1] |
08 | Акулина Агафоновна: 20 лет | крестьянин государственных имуществ - жена [5] |
09 | Иустин Косьмич: 0 лет, 6 месяцев | крестьянин государственных имуществ - сын [5] |
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Источник
Индексация данных проведена Наталией Цветковой

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