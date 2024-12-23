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Федор Ефимович

Из справочника
Исповедная Роспись Великопустынского погоста Псковской губернии за 1863 год
ФИО
Федор Ефимович
Пол
муж
Возраст (лет)
28
Год рождения вычисленный
1835
Родственная связь
сын [1]
Номер семьи
185
Номер в семье
3
Сословие
крестьянин государственных имуществ
Место приписки
д. Лютые Болоты, Псковский у., Псковская губ.
Дата переписи
1863
Губерния
Псковская
Уезд
Псковский
Место
д. Великие Пустыни
Место события
д. Великие Пустыни, Псковский у., Псковская губ.
Был у исповеди или отсутствовал
был
Архивный код
ГАПО (Псков): ф.39, оп.1, д.3975, лист: 546об
Полная запись переписи
Наименование переписи: Исповедная роспись Великопустынского погоста Псковской губернии за 1863 год
Номер семьи: 185
01 | Матрона Федоровна: 68 лет | крестьянин государственных имуществ - глава |
02 | Евдокия Ефимовна: 33 года | крестьянин государственных имуществ - дочь [1] |
03 | Федор Ефимович: 28 лет | крестьянин государственных имуществ - сын [1] |
04 | Евдокия Андреевна: 30 лет | крестьянин государственных имуществ - жена [3] |
05 | Дмитрий Федорович: 2 года | крестьянин государственных имуществ - сын [3] |
06 | Агафия Семеновна: 51 год | крестьянин государственных имуществ - золовка [1] |
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Источник
Индексация данных проведена Наталией Цветковой

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