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Захарий Дементьевич

Из справочника
Исповедная Роспись Великопустынского погоста Псковской губернии за 1863 год
ФИО
Захарий Дементьевич
Пол
муж
Возраст (лет)
14
Год рождения вычисленный
1849
Родственная связь
сын [2]
Номер семьи
184
Номер в семье
5
Сословие
крестьянин государственных имуществ
Место приписки
д. Лютые Болоты, Псковский у., Псковская губ.
Дата переписи
1863
Губерния
Псковская
Уезд
Псковский
Место
д. Великие Пустыни
Место события
д. Великие Пустыни, Псковский у., Псковская губ.
Был у исповеди или отсутствовал
был
Архивный код
ГАПО (Псков): ф.39, оп.1, д.3975, лист: 546
Полная запись переписи
Наименование переписи: Исповедная роспись Великопустынского погоста Псковской губернии за 1863 год
Номер семьи: 184
01 | Параскева Тимофеевна: 67 лет | крестьянин государственных имуществ - глава |
02 | Дементий Андреевич: 43 года | крестьянин государственных имуществ - сын [1] |
03 | Евдокия Стефановна: 45 лет | крестьянин государственных имуществ - жена [2] |
04 | Григорий Дементьевич: 20 лет | крестьянин государственных имуществ - сын [2] |
05 | Захарий Дементьевич: 14 лет | крестьянин государственных имуществ - сын [2] |
06 | Евдокия Дементьевна: 11 лет | крестьянин государственных имуществ - дочь [2] |
07 | Дарья Дементьевна: 7 лет | крестьянин государственных имуществ - дочь [2] |
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Источник
Индексация данных проведена Наталией Цветковой

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