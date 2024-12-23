Феврония Захаровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиФеврония Захаровна

Феврония Захаровна

Из справочника
Исповедная Роспись Великопустынского погоста Псковской губернии за 1863 год
ФИО
Феврония Захаровна
Пол
жен
Возраст (лет)
17
Год рождения вычисленный
1846
Родственная связь
жена [3]
Номер семьи
181
Номер в семье
5
Сословие
крестьянин государственных имуществ
Место приписки
д. Лютые Болоты, Псковский у., Псковская губ.
Дата переписи
1863
Губерния
Псковская
Уезд
Псковский
Место
д. Великие Пустыни
Место события
д. Великие Пустыни, Псковский у., Псковская губ.
Был у исповеди или отсутствовал
была
Архивный код
ГАПО (Псков): ф.39, оп.1, д.3975, лист: 546
Полная запись переписи
Наименование переписи: Исповедная роспись Великопустынского погоста Псковской губернии за 1863 год
Номер семьи: 181
01 | Федул Георгиевич: 46 лет | крестьянин государственных имуществ - глава |
02 | Феодосия Васильевна: 35 лет | крестьянин государственных имуществ - жена [1] |
03 | Петр Федулович: 18 лет | крестьянин государственных имуществ - сын [1] |
04 | Анастасия Федуловна: 5 лет | крестьянин государственных имуществ - дочь [1] |
05 | Феврония Захаровна: 17 лет | крестьянин государственных имуществ - жена [3] |
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Наталией Цветковой

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.