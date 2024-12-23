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Евдокия Карповна

Из справочника
Исповедная Роспись Великопустынского погоста Псковской губернии за 1863 год
ФИО
Евдокия Карповна
Пол
жен
Возраст (лет)
64
Год рождения вычисленный
1799
Родственная связь
глава
Номер семьи
180
Номер в семье
1
Сословие
крестьянин государственных имуществ
Место приписки
д. Лютые Болоты, Псковский у., Псковская губ.
Дата переписи
1863
Губерния
Псковская
Уезд
Псковский
Место
д. Великие Пустыни
Место события
д. Великие Пустыни, Псковский у., Псковская губ.
Был у исповеди или отсутствовал
была
Архивный код
ГАПО (Псков): ф.39, оп.1, д.3975, лист: 546
Полная запись переписи
Наименование переписи: Исповедная роспись Великопустынского погоста Псковской губернии за 1863 год
Номер семьи: 180
01 | Евдокия Карповна: 64 года | крестьянин государственных имуществ - глава |
02 | Павел Тимофеевич: 31 год | крестьянин государственных имуществ - сын [1] |
03 | Екатерина Якимовна: 33 года | крестьянин государственных имуществ - жена [2] |
04 | Иолин Павлович: 2 года | крестьянин государственных имуществ - сын [2] |
Примечание: вдова
Дополнительная информация в записи
вдова
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Источник
Индексация данных проведена Наталией Цветковой

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