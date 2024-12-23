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Пелагея Стефановна

Из справочника
Исповедная Роспись Великопустынского погоста Псковской губернии за 1863 год
ФИО
Пелагея Стефановна
Пол
жен
Возраст (лет)
54
Год рождения вычисленный
1809
Родственная связь
жена [1]
Номер семьи
179
Номер в семье
2
Сословие
крестьянин государственных имуществ
Место приписки
д. Лютые Болоты, Псковский у., Псковская губ.
Дата переписи
1863
Губерния
Псковская
Уезд
Псковский
Место
д. Великие Пустыни
Место события
д. Великие Пустыни, Псковский у., Псковская губ.
Был у исповеди или отсутствовал
была
Архивный код
ГАПО (Псков): ф.39, оп.1, д.3975, лист: 546
Полная запись переписи
Наименование переписи: Исповедная роспись Великопустынского погоста Псковской губернии за 1863 год
Номер семьи: 179
01 | Иван Хрисанфович: 57 лет | крестьянин государственных имуществ - глава |
02 | Пелагея Стефановна: 54 года | крестьянин государственных имуществ - жена [1] |
03 | Мария Ивановна: 25 лет | крестьянин государственных имуществ - дочь [1] |
04 | Екатерина Ивановна: 21 год | крестьянин государственных имуществ - дочь [1] |
05 | Иван Хрисанфович: 55 лет | крестьянин государственных имуществ - брат [1] |
06 | Матрона Богдановна: 40 лет | крестьянин государственных имуществ - жена [5] |
07 | Тимофей Иванович: 19 лет | крестьянин государственных имуществ - сын [5] |
08 | Яким Иванович: 17 лет | крестьянин государственных имуществ - сын [5] |
09 | Ксения Ивановна: 13 лет | крестьянин государственных имуществ - дочь [5] |
10 | Феврония Ивановна: 8 лет | крестьянин государственных имуществ - дочь [5] |
11 | Параскева Ивановна: 4 года | крестьянин государственных имуществ - дочь [5] |
12 | Иван Иванович: 1 год | крестьянин государственных имуществ - сын [5] |
13 | Петр Иванович: 21 год | крестьянин государственных имуществ - сын [5] |
14 | Акулина Агафоновна: 20 лет | крестьянин государственных имуществ - жена [13] |
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Источник
Индексация данных проведена Наталией Цветковой

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