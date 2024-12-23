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Илья Сергеевич

Из справочника
Исповедная Роспись Великопустынского погоста Псковской губернии за 1863 год
ФИО
Илья Сергеевич
Пол
муж
Возраст (лет)
1
Год рождения вычисленный
1862
Родственная связь
сын [4]
Номер семьи
178
Номер в семье
6
Сословие
крестьянин государственных имуществ
Место приписки
д. Лютые Болоты, Псковский у., Псковская губ.
Дата переписи
1863
Губерния
Псковская
Уезд
Псковский
Место
д. Великие Пустыни
Место события
д. Великие Пустыни, Псковский у., Псковская губ.
Был у исповеди или отсутствовал
нет
Архивный код
ГАПО (Псков): ф.39, оп.1, д.3975, лист: 546
Полная запись переписи
Наименование переписи: Исповедная роспись Великопустынского погоста Псковской губернии за 1863 год
Номер семьи: 178
01 | Захар Сысоевич: 69 лет | крестьянин государственных имуществ - глава |
02 | Марфа Яковлевна: 67 лет | крестьянин государственных имуществ - жена [1] |
03 | Анастасия Захаровна: 32 года | крестьянин государственных имуществ - дочь [1] |
04 | Сергей Захарович: 24 года | крестьянин государственных имуществ - сын [1] |
05 | Домника Михайловна: 23 года | крестьянин государственных имуществ - жена [4] |
06 | Илья Сергеевич: 1 год | крестьянин государственных имуществ - сын [4] |
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Источник
Индексация данных проведена Наталией Цветковой

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