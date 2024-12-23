Матвей Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМатвей Сергеевич

Матвей Сергеевич

Из справочника
Исповедная Роспись Великопустынского погоста Псковской губернии за 1863 год
ФИО
Матвей Сергеевич
Пол
муж
Возраст (лет)
32
Год рождения вычисленный
1831
Родственная связь
сын [1]
Номер семьи
176
Номер в семье
2
Сословие
крестьянин государственных имуществ
Место приписки
д. Лютые Болоты, Псковский у., Псковская губ.
Дата переписи
1863
Губерния
Псковская
Уезд
Псковский
Место
д. Великие Пустыни
Место события
д. Великие Пустыни, Псковский у., Псковская губ.
Был у исповеди или отсутствовал
был
Архивный код
ГАПО (Псков): ф.39, оп.1, д.3975, лист: 545об
Полная запись переписи
Наименование переписи: Исповедная роспись Великопустынского погоста Псковской губернии за 1863 год
Номер семьи: 176
01 | Евдокия Евтихиевна: 66 лет | крестьянин государственных имуществ - глава |
02 | Матвей Сергеевич: 32 года | крестьянин государственных имуществ - сын [1] |
03 | Татьяна Сергеевна: 21 год | крестьянин государственных имуществ - дочь [1] |
04 | Евдокия Федоровна: 31 год | крестьянин государственных имуществ - жена [2] |
05 | Феврония Матвеевна: 4 года | крестьянин государственных имуществ - дочь [2] |
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Наталией Цветковой

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.