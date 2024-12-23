Василий Герасимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВасилий Герасимович

Василий Герасимович

Из справочника
Исповедная Роспись Великопустынского погоста Псковской губернии за 1863 год
ФИО
Василий Герасимович
Пол
муж
Возраст (лет)
6
Год рождения вычисленный
1857
Родственная связь
сын [3]
Номер семьи
175
Номер в семье
8
Сословие
крестьянин государственных имуществ
Место приписки
д. Лютые Болоты, Псковский у., Псковская губ.
Дата переписи
1863
Губерния
Псковская
Уезд
Псковский
Место
д. Великие Пустыни
Место события
д. Великие Пустыни, Псковский у., Псковская губ.
Был у исповеди или отсутствовал
нет
Архивный код
ГАПО (Псков): ф.39, оп.1, д.3975, лист: 545об
Полная запись переписи
Наименование переписи: Исповедная роспись Великопустынского погоста Псковской губернии за 1863 год
Номер семьи: 175
01 | Дементий Карпович: 84 года | крестьянин государственных имуществ - глава |
02 | Ефимия Евтихиевна: 80 лет | крестьянин государственных имуществ - жена [1] |
03 | Герасим Дементьевич: 47 лет | крестьянин государственных имуществ - сын [1] |
04 | Евдокия Яковлевна: 40 лет | крестьянин государственных имуществ - жена [3] |
05 | Алексей Герасимович: 14 лет | крестьянин государственных имуществ - сын [3] |
06 | Пелагея Герасимовна: 12 лет | крестьянин государственных имуществ - дочь [3] |
07 | Флор Герасимович: 10 лет | крестьянин государственных имуществ - сын [3] |
08 | Василий Герасимович: 6 лет | крестьянин государственных имуществ - сын [3] |
09 | Матрона Герасимовна: 3 года | крестьянин государственных имуществ - дочь [3] |
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Наталией Цветковой

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.