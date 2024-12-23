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Ефим Иванович

Из справочника
Исповедная Роспись Великопустынского погоста Псковской губернии за 1863 год
ФИО
Ефим Иванович
Пол
муж
Возраст (лет)
14
Год рождения вычисленный
1849
Родственная связь
сын [1]
Номер семьи
171
Номер в семье
3
Сословие
крестьянин государственных имуществ
Место приписки
д. Лютые Болоты, Псковский у., Псковская губ.
Дата переписи
1863
Губерния
Псковская
Уезд
Псковский
Место
д. Великие Пустыни
Место события
д. Великие Пустыни, Псковский у., Псковская губ.
Был у исповеди или отсутствовал
был
Архивный код
ГАПО (Псков): ф.39, оп.1, д.3975, лист: 545об
Полная запись переписи
Наименование переписи: Исповедная роспись Великопустынского погоста Псковской губернии за 1863 год
Номер семьи: 171
01 | Иван Михайлович: 40 лет | крестьянин государственных имуществ - глава |
02 | Татьяна Ермолаевна: 29 лет | крестьянин государственных имуществ - жена [1] |
03 | Ефим Иванович: 14 лет | крестьянин государственных имуществ - сын [1] |
04 | Параскева Ивановна: 11 лет | крестьянин государственных имуществ - дочь [1] |
05 | Пелагея Ивановна: 8 лет | крестьянин государственных имуществ - дочь [1] |
06 | Екатерина Михайловна: 57 лет | крестьянин государственных имуществ - сестра [1] |
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Источник
Индексация данных проведена Наталией Цветковой

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