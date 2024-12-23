Анна Игнатьевна
Из справочника
Исповедная Роспись Великопустынского погоста Псковской губернии за 1863 год
- ФИО
- Анна Игнатьевна
- Пол
- жен
- Возраст (лет)
- 4
- Год рождения вычисленный
- 1859
- Родственная связь
- дочь [2]
- Номер семьи
- 169
- Номер в семье
- 10
- Сословие
- крестьянин государственных имуществ
- Место приписки
- д. Лютые Болоты, Псковский у., Псковская губ.
- Дата переписи
- 1863
- Губерния
- Псковская
- Уезд
- Псковский
- Место
- д. Великие Пустыни
- Место события
- д. Великие Пустыни, Псковский у., Псковская губ.
- Был у исповеди или отсутствовал
- нет
- Архивный код
- ГАПО (Псков): ф.39, оп.1, д.3975, лист: 545
- Полная запись переписи
- Наименование переписи: Исповедная роспись Великопустынского погоста Псковской губернии за 1863 год
Номер семьи: 169
01 | Георгий Яковлевич: 44 года | крестьянин государственных имуществ - глава |
02 | Игнатий Яковлевич: 40 лет | крестьянин государственных имуществ - брат [1] |
03 | Спиридон Яковлевич: 48 лет | крестьянин государственных имуществ - брат [1] |
04 | Гликерия Семеновна: 28 лет | крестьянин государственных имуществ - жена [3] |
05 | Семен Спиридонович: 14 лет | крестьянин государственных имуществ - сын [3] |
06 | Вера Спиридоновна: 13 лет | крестьянин государственных имуществ - дочь [3] |
07 | Павел Спиридонович: 0 лет, 11 месяцев | крестьянин государственных имуществ - сын [3] |
08 | Анна Гавриловна: 31 год | крестьянин государственных имуществ - жена [2] |
09 | Дмитрий Игнатьевич: 7 лет | крестьянин государственных имуществ - сын [2] |
10 | Анна Игнатьевна: 4 года | крестьянин государственных имуществ - дочь [2] |
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- Индексация данных проведена Наталией Цветковой
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