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Анна Гавриловна

Из справочника
Исповедная Роспись Великопустынского погоста Псковской губернии за 1863 год
ФИО
Анна Гавриловна
Пол
жен
Возраст (лет)
31
Год рождения вычисленный
1832
Родственная связь
жена [2]
Номер семьи
169
Номер в семье
8
Сословие
крестьянин государственных имуществ
Место приписки
д. Лютые Болоты, Псковский у., Псковская губ.
Дата переписи
1863
Губерния
Псковская
Уезд
Псковский
Место
д. Великие Пустыни
Место события
д. Великие Пустыни, Псковский у., Псковская губ.
Был у исповеди или отсутствовал
была
Архивный код
ГАПО (Псков): ф.39, оп.1, д.3975, лист: 545
Полная запись переписи
Наименование переписи: Исповедная роспись Великопустынского погоста Псковской губернии за 1863 год
Номер семьи: 169
01 | Георгий Яковлевич: 44 года | крестьянин государственных имуществ - глава |
02 | Игнатий Яковлевич: 40 лет | крестьянин государственных имуществ - брат [1] |
03 | Спиридон Яковлевич: 48 лет | крестьянин государственных имуществ - брат [1] |
04 | Гликерия Семеновна: 28 лет | крестьянин государственных имуществ - жена [3] |
05 | Семен Спиридонович: 14 лет | крестьянин государственных имуществ - сын [3] |
06 | Вера Спиридоновна: 13 лет | крестьянин государственных имуществ - дочь [3] |
07 | Павел Спиридонович: 0 лет, 11 месяцев | крестьянин государственных имуществ - сын [3] |
08 | Анна Гавриловна: 31 год | крестьянин государственных имуществ - жена [2] |
09 | Дмитрий Игнатьевич: 7 лет | крестьянин государственных имуществ - сын [2] |
10 | Анна Игнатьевна: 4 года | крестьянин государственных имуществ - дочь [2] |
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Источник
Индексация данных проведена Наталией Цветковой

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