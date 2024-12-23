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Ефимия Дмитриевна

Из справочника
Исповедная Роспись Великопустынского погоста Псковской губернии за 1863 год
ФИО
Ефимия Дмитриевна
Пол
жен
Возраст (лет)
19
Год рождения вычисленный
1844
Родственная связь
дочь [1]
Номер семьи
168
Номер в семье
3
Сословие
крестьянин государственных имуществ
Место приписки
д. Лютые Болоты, Псковский у., Псковская губ.
Дата переписи
1863
Губерния
Псковская
Уезд
Псковский
Место
д. Великие Пустыни
Место события
д. Великие Пустыни, Псковский у., Псковская губ.
Был у исповеди или отсутствовал
была
Архивный код
ГАПО (Псков): ф.39, оп.1, д.3975, лист: 545
Полная запись переписи
Наименование переписи: Исповедная роспись Великопустынского погоста Псковской губернии за 1863 год
Номер семьи: 168
01 | Анна Михайловна: 48 лет | крестьянин государственных имуществ - глава |
02 | Петр Дмитриевич: 24 года | крестьянин государственных имуществ - сын [1] |
03 | Ефимия Дмитриевна: 19 лет | крестьянин государственных имуществ - дочь [1] |
04 | Иван Дмитриевич: 11 лет | крестьянин государственных имуществ - сын [1] |
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Индексация данных проведена Наталией Цветковой

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