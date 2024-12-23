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Яков Федотович

Из справочника
Исповедная Роспись Великопустынского погоста Псковской губернии за 1863 год
ФИО
Яков Федотович
Пол
муж
Возраст (лет)
51
Год рождения вычисленный
1812
Родственная связь
глава
Номер семьи
167
Номер в семье
1
Сословие
крестьянин государственных имуществ
Место приписки
д. Лютые Болоты, Псковский у., Псковская губ.
Дата переписи
1863
Губерния
Псковская
Уезд
Псковский
Место
д. Великие Пустыни
Место события
д. Великие Пустыни, Псковский у., Псковская губ.
Был у исповеди или отсутствовал
был
Архивный код
ГАПО (Псков): ф.39, оп.1, д.3975, лист: 545
Полная запись переписи
Наименование переписи: Исповедная роспись Великопустынского погоста Псковской губернии за 1863 год
Номер семьи: 167
01 | Яков Федотович: 51 год | крестьянин государственных имуществ - глава |
02 | Стефан Яковлевич: 40 лет | крестьянин государственных имуществ - сын [1] |
03 | Иван Яковлевич: 36 лет | крестьянин государственных имуществ - сын [1] |
04 | Алексей Яковлевич: 26 лет | крестьянин государственных имуществ - сын [1] |
05 | Матрона Дементьевна: 36 лет | крестьянин государственных имуществ - жена [2] |
06 | Савва Стефанович: 7 лет | крестьянин государственных имуществ - сын [2] |
07 | Михей Стефанович: 5 лет | крестьянин государственных имуществ - сын [2] |
08 | Антон Стефанович: 1 год | крестьянин государственных имуществ - сын [2] |
09 | Стефан Стефанович: 0 лет, 1 месяц | крестьянин государственных имуществ - сын [1] |
10 | Евдокия Богдановна: 26 лет | крестьянин государственных имуществ - жена [3] |
11 | Ксения Ивановна: 0 лет, 11 месяцев | крестьянин государственных имуществ - дочь [3] |
12 | Наталия Васильевна: 24 года | крестьянин государственных имуществ - жена [4] |
13 | Федот Алексеевич: 1 год | крестьянин государственных имуществ - сын [4] |
Примечание: вдовец
Дополнительная информация в записи
вдовец
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Источник
Индексация данных проведена Наталией Цветковой

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