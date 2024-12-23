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Евдокия Ларионовна

Из справочника
Исповедная Роспись Великопустынского погоста Псковской губернии за 1863 год
ФИО
Евдокия Ларионовна
Пол
жен
Возраст (лет)
36
Год рождения вычисленный
1827
Родственная связь
глава
Номер семьи
166
Номер в семье
1
Сословие
крестьянин государственных имуществ
Место приписки
д. Лютые Болоты, Псковский у., Псковская губ.
Дата переписи
1863
Губерния
Псковская
Уезд
Псковский
Место
д. Великие Пустыни
Место события
д. Великие Пустыни, Псковский у., Псковская губ.
Был у исповеди или отсутствовал
была
Архивный код
ГАПО (Псков): ф.39, оп.1, д.3975, лист: 545
Полная запись переписи
Наименование переписи: Исповедная роспись Великопустынского погоста Псковской губернии за 1863 год
Номер семьи: 166
01 | Евдокия Ларионовна: 36 лет | крестьянин государственных имуществ - глава |
02 | Семен Стефанович: 9 лет | крестьянин государственных имуществ - сын [1] |
03 | Фекла Стефановна: 3 года | крестьянин государственных имуществ - дочь [1] |
Примечание: вдова
Дополнительная информация в записи
вдова
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Источник
Индексация данных проведена Наталией Цветковой

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