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Параскева Антоновна

Из справочника
Исповедная Роспись Великопустынского погоста Псковской губернии за 1863 год
ФИО
Параскева Антоновна
Пол
жен
Возраст (лет)
49
Год рождения вычисленный
1814
Родственная связь
жена [3]
Номер семьи
165
Номер в семье
4
Сословие
крестьянин государственных имуществ
Место приписки
д. Лютые Болоты, Псковский у., Псковская губ.
Дата переписи
1863
Губерния
Псковская
Уезд
Псковский
Место
д. Великие Пустыни
Место события
д. Великие Пустыни, Псковский у., Псковская губ.
Был у исповеди или отсутствовал
была
Архивный код
ГАПО (Псков): ф.39, оп.1, д.3975, лист: 545
Полная запись переписи
Наименование переписи: Исповедная роспись Великопустынского погоста Псковской губернии за 1863 год
Номер семьи: 165
01 | Василий Ларионович: 58 лет | крестьянин государственных имуществ - глава |
02 | Параскева Васильевна: 17 лет | крестьянин государственных имуществ - дочь [1] |
03 | Максим Лприонович: 53 года | крестьянин государственных имуществ - брат [1] |
04 | Параскева Антоновна: 49 лет | крестьянин государственных имуществ - жена [3] |
05 | Григорий Максимович: 20 лет | крестьянин государственных имуществ - сын [3] |
06 | Михаил Максимович: 17 лет | крестьянин государственных имуществ - сын [3] |
07 | Мария Максимовна: 10 лет | крестьянин государственных имуществ - дочь [3] |
08 | Мария Ларионовна: 46 лет | крестьянин государственных имуществ - сестра [1] |
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Источник
Индексация данных проведена Наталией Цветковой

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