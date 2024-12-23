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Федор Васильевич

Из справочника
Исповедная Роспись Великопустынского погоста Псковской губернии за 1863 год
ФИО
Федор Васильевич
Пол
муж
Возраст (лет)
15
Год рождения вычисленный
1848
Родственная связь
сын [1]
Номер семьи
163
Номер в семье
3
Сословие
крестьянин государственных имуществ
Место приписки
д. Лютые Болоты, Псковский у., Псковская губ.
Дата переписи
1863
Губерния
Псковская
Уезд
Псковский
Место
д. Великие Пустыни
Место события
д. Великие Пустыни, Псковский у., Псковская губ.
Был у исповеди или отсутствовал
был
Архивный код
ГАПО (Псков): ф.39, оп.1, д.3975, лист: 544об
Полная запись переписи
Наименование переписи: Исповедная роспись Великопустынского погоста Псковской губернии за 1863 год
Номер семьи: 163
01 | Василий Миронович: 47 лет | крестьянин государственных имуществ - глава |
02 | Ирина Ульяновна: 36 лет | крестьянин государственных имуществ - жена [1] |
03 | Федор Васильевич: 15 лет | крестьянин государственных имуществ - сын [1] |
04 | Наталия Мироновна: 52 года | крестьянин государственных имуществ - сестра [1] |
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Источник
Индексация данных проведена Наталией Цветковой

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