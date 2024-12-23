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Евдокия Яковлевна

Из справочника
Исповедная Роспись Великопустынского погоста Псковской губернии за 1863 год
ФИО
Евдокия Яковлевна
Пол
жен
Возраст (лет)
49
Год рождения вычисленный
1814
Родственная связь
жена [1]
Номер семьи
161
Номер в семье
2
Сословие
крестьянин государственных имуществ
Место приписки
д. Лютые Болоты, Псковский у., Псковская губ.
Дата переписи
1863
Губерния
Псковская
Уезд
Псковский
Место
д. Великие Пустыни
Место события
д. Великие Пустыни, Псковский у., Псковская губ.
Был у исповеди или отсутствовал
была
Архивный код
ГАПО (Псков): ф.39, оп.1, д.3975, лист: 544об
Полная запись переписи
Наименование переписи: Исповедная роспись Великопустынского погоста Псковской губернии за 1863 год
Номер семьи: 161
01 | Михаил Ларионович: 47 лет | крестьянин государственных имуществ - глава |
02 | Евдокия Яковлевна: 49 лет | крестьянин государственных имуществ - жена [1] |
03 | Агафия Михайловна: 19 лет | крестьянин государственных имуществ - дочь [1] |
04 | Ефрем Михайлович: 17 лет | крестьянин государственных имуществ - сын [1] |
05 | Екатерина Михайловна: 15 лет | крестьянин государственных имуществ - дочь [1] |
06 | Владимир Михайлович: 11 лет | крестьянин государственных имуществ - сын [1] |
07 | Ксения Михайловна: 6 лет | крестьянин государственных имуществ - дочь [1] |
08 | Федот Михайлович: 5 лет | крестьянин государственных имуществ - сын [1] |
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Источник
Индексация данных проведена Наталией Цветковой

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