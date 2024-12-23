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Анна Яковлевна

Из справочника
Исповедная Роспись Великопустынского погоста Псковской губернии за 1863 год
ФИО
Анна Яковлевна
Пол
жен
Возраст (лет)
22
Год рождения вычисленный
1841
Родственная связь
дочь [1]
Номер семьи
160
Номер в семье
3
Сословие
крестьянин государственных имуществ
Место приписки
д. Лютые Болоты, Псковский у., Псковская губ.
Дата переписи
1863
Губерния
Псковская
Уезд
Псковский
Место
д. Великие Пустыни
Место события
д. Великие Пустыни, Псковский у., Псковская губ.
Был у исповеди или отсутствовал
была
Архивный код
ГАПО (Псков): ф.39, оп.1, д.3975, лист: 544об
Полная запись переписи
Наименование переписи: Исповедная роспись Великопустынского погоста Псковской губернии за 1863 год
Номер семьи: 160
01 | Яков Федотович: 68 лет | крестьянин государственных имуществ - глава |
02 | Стефан Яковлевич: 30 лет | крестьянин государственных имуществ - сын [1] |
03 | Анна Яковлевна: 22 года | крестьянин государственных имуществ - дочь [1] |
04 | Петр Богданович: 0 лет, 4 месяца | крестьянин государственных имуществ - сын [3] |
05 | Ирина Герасимовна: 26 лет | крестьянин государственных имуществ - жена [2] |
06 | Домника Стефановна: 5 лет | крестьянин государственных имуществ - дочь [2] |
07 | Феофан Стефанович: 3 года | крестьянин государственных имуществ - сын [2] |
08 | Екатерина Стефановна: 0 лет, 1 месяц | крестьянин государственных имуществ - дочь [2] |
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Источник
Индексация данных проведена Наталией Цветковой

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