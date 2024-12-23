Ирина Григорьевна
Из справочника
Исповедная Роспись Великопустынского погоста Псковской губернии за 1863 год
- ФИО
- Ирина Григорьевна
- Пол
- жен
- Возраст (лет)
- 2
- Год рождения вычисленный
- 1861
- Родственная связь
- дочь [2]
- Номер семьи
- 159
- Номер в семье
- 8
- Сословие
- крестьянин государственных имуществ
- Место приписки
- д. Лютые Болоты, Псковский у., Псковская губ.
- Дата переписи
- 1863
- Губерния
- Псковская
- Уезд
- Псковский
- Место
- д. Великие Пустыни
- Место события
- д. Великие Пустыни, Псковский у., Псковская губ.
- Был у исповеди или отсутствовал
- нет
- Архивный код
- ГАПО (Псков): ф.39, оп.1, д.3975, лист: 544об
- Полная запись переписи
- Наименование переписи: Исповедная роспись Великопустынского погоста Псковской губернии за 1863 год
Номер семьи: 159
01 | Иустина Архиповна: 62 года | крестьянин государственных имуществ - глава |
02 | Григорий : 37 лет | крестьянин государственных имуществ - сын [1] |
03 | Алексей: 27 лет | крестьянин государственных имуществ - сын [1] |
04 | Акулина Ефимовна: 38 лет | крестьянин государственных имуществ - жена [2] |
05 | Никифор Григорьевич: 12 лет | крестьянин государственных имуществ - сын [2] |
06 | Феодосия Григорьевна: 11 лет | крестьянин государственных имуществ - дочь [2] |
07 | Макарий Григорьевич: 9 лет | крестьянин государственных имуществ - сын [2] |
08 | Ирина Григорьевна: 2 года | крестьянин государственных имуществ - дочь [2] |
09 | Вера Григорьевна: 0 лет, 3 месяца | крестьянин государственных имуществ - дочь [2] |
10 | Наталия Родионовна: 24 года | крестьянин государственных имуществ - жена [3] |
11 | Павел Алексеевич: 2 года | крестьянин государственных имуществ - сын [3] |
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- Индексация данных проведена Наталией Цветковой
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