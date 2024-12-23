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Григорий

Из справочника
Исповедная Роспись Великопустынского погоста Псковской губернии за 1863 год
ФИО
Григорий
Пол
муж
Возраст (лет)
37
Год рождения вычисленный
1826
Родственная связь
сын [1]
Номер семьи
159
Номер в семье
2
Сословие
крестьянин государственных имуществ
Место приписки
д. Лютые Болоты, Псковский у., Псковская губ.
Дата переписи
1863
Губерния
Псковская
Уезд
Псковский
Место
д. Великие Пустыни
Место события
д. Великие Пустыни, Псковский у., Псковская губ.
Был у исповеди или отсутствовал
был
Архивный код
ГАПО (Псков): ф.39, оп.1, д.3975, лист: 544об
Полная запись переписи
Наименование переписи: Исповедная роспись Великопустынского погоста Псковской губернии за 1863 год
Номер семьи: 159
01 | Иустина Архиповна: 62 года | крестьянин государственных имуществ - глава |
02 | Григорий : 37 лет | крестьянин государственных имуществ - сын [1] |
03 | Алексей: 27 лет | крестьянин государственных имуществ - сын [1] |
04 | Акулина Ефимовна: 38 лет | крестьянин государственных имуществ - жена [2] |
05 | Никифор Григорьевич: 12 лет | крестьянин государственных имуществ - сын [2] |
06 | Феодосия Григорьевна: 11 лет | крестьянин государственных имуществ - дочь [2] |
07 | Макарий Григорьевич: 9 лет | крестьянин государственных имуществ - сын [2] |
08 | Ирина Григорьевна: 2 года | крестьянин государственных имуществ - дочь [2] |
09 | Вера Григорьевна: 0 лет, 3 месяца | крестьянин государственных имуществ - дочь [2] |
10 | Наталия Родионовна: 24 года | крестьянин государственных имуществ - жена [3] |
11 | Павел Алексеевич: 2 года | крестьянин государственных имуществ - сын [3] |
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Источник
Индексация данных проведена Наталией Цветковой

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