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Никита Тимофеевич

Из справочника
Исповедная Роспись Великопустынского погоста Псковской губернии за 1863 год
ФИО
Никита Тимофеевич
Пол
муж
Возраст (лет)
41
Год рождения вычисленный
1822
Родственная связь
глава
Номер семьи
158
Номер в семье
1
Сословие
крестьянин государственных имуществ
Место приписки
д. Лютые Болоты, Псковский у., Псковская губ.
Дата переписи
1863
Губерния
Псковская
Уезд
Псковский
Место
д. Великие Пустыни
Место события
д. Великие Пустыни, Псковский у., Псковская губ.
Был у исповеди или отсутствовал
был
Архивный код
ГАПО (Псков): ф.39, оп.1, д.3975, лист: 544об
Полная запись переписи
Наименование переписи: Исповедная роспись Великопустынского погоста Псковской губернии за 1863 год
Номер семьи: 158
01 | Никита Тимофеевич: 41 год | крестьянин государственных имуществ - глава |
02 | Анна Карповна: 46 лет | крестьянин государственных имуществ - жена [1] |
03 | Иван Никитич: 17 лет | крестьянин государственных имуществ - сын [1] |
04 | Иван (2) Никитич: 10 лет | крестьянин государственных имуществ - сын [1] |
05 | Сила Никитич: 8 лет | крестьянин государственных имуществ - сын [1] |
06 | Филипп Никитич: 5 лет | крестьянин государственных имуществ - сын [1] |
07 | Ирина Тимофеевна: 37 лет | крестьянин государственных имуществ - сестра [1] |
08 | Матрона Васильевна: 41 год | крестьянин государственных имуществ - |
09 | Петр Власович: 12 лет | крестьянин государственных имуществ - сын [8] |
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Источник
Индексация данных проведена Наталией Цветковой

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