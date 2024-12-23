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Феодосия Саввична

Из справочника
Исповедная Роспись Великопустынского погоста Псковской губернии за 1863 год
ФИО
Феодосия Саввична
Пол
жен
Возраст (лет)
54
Год рождения вычисленный
1809
Родственная связь
жена [1]
Номер семьи
155
Номер в семье
2
Сословие
крестьянин государственных имуществ
Место приписки
д. Лютые Болоты, Псковский у., Псковская губ.
Дата переписи
1863
Губерния
Псковская
Уезд
Псковский
Место
д. Великие Пустыни
Место события
д. Великие Пустыни, Псковский у., Псковская губ.
Был у исповеди или отсутствовал
была
Архивный код
ГАПО (Псков): ф.39, оп.1, д.3975, лист: 544
Полная запись переписи
Наименование переписи: Исповедная роспись Великопустынского погоста Псковской губернии за 1863 год
Номер семьи: 155
01 | Павел Андреевич: 55 лет | крестьянин государственных имуществ - глава |
02 | Феодосия Саввична: 54 года | крестьянин государственных имуществ - жена [1] |
03 | Ирина Павловна: 27 лет | крестьянин государственных имуществ - дочь [1] |
04 | Акулина Павловна: 24 года | крестьянин государственных имуществ - дочь [1] |
05 | Семен Андреевич: 41 год | крестьянин государственных имуществ - брат [1] |
06 | Акулина Власовна: 40 лет | крестьянин государственных имуществ - жена [5] |
07 | Анна Семеновна: 14 лет | крестьянин государственных имуществ - дочь [5] |
08 | Трофим Семенович: 3 года | крестьянин государственных имуществ - сын [5] |
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Источник
Индексация данных проведена Наталией Цветковой

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